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Ру Тат
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Политика
27 октября 2022  17:40

Путин: Культура отмены на Западе выкашивает всё живое и творческое

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Западная культура отмены выкашивает всё живое и творческое. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», упомянув в этом контексте и имеющие место, на его взгляд, попытки отменить русскую культуру.

«До сжигания книг в свое время дошли нацисты. А сейчас до запрета Чайковского и Достоевского скатились западные „радетели либерализма и прогресса“. Культура отмены, а если сказать точнее, то отмена культуры, выкашивает всё живое и творческое, а также не дает развиваться свободной мысли ни в экономике, ни в политике, ни в культуре», — поделился российский лидер своим пониманием культурной повестки.

Путин также добавил, что даже на пике холодной войны между США и СССР никому в голову не приходило отрицать существование культуры других народов. По его мнению, деятелям того времени, несмотря на определенные ограничения, хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно, изучая и уважая соперника.

#Владимир Путин #валдай
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