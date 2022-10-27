Путин: Культура отмены на Западе выкашивает всё живое и творческое

Западная культура отмены выкашивает всё живое и творческое. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», упомянув в этом контексте и имеющие место, на его взгляд, попытки отменить русскую культуру.

«До сжигания книг в свое время дошли нацисты. А сейчас до запрета Чайковского и Достоевского скатились западные „радетели либерализма и прогресса“. Культура отмены, а если сказать точнее, то отмена культуры, выкашивает всё живое и творческое, а также не дает развиваться свободной мысли ни в экономике, ни в политике, ни в культуре», — поделился российский лидер своим пониманием культурной повестки.

Путин также добавил, что даже на пике холодной войны между США и СССР никому в голову не приходило отрицать существование культуры других народов. По его мнению, деятелям того времени, несмотря на определенные ограничения, хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно, изучая и уважая соперника.