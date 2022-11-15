Путин: Попытки некоторых стран переписать мировую историю становятся все агрессивнее

Некоторые государства все агрессивнее стараются переписать мировую историю, чтобы разобщить российское общество и лишить его национальных ориентиров. Их конечная цель – ослабление России и ее суверенитета, заявил заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — во многом именно с этого, с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был уже обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств», — сказал глава государства на заседании организационного комитета «Победа».

Он подчеркнул, что подобные попытки предпринимались и в отношении России, однако не увенчались успехом.