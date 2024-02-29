Путин попросил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и русской культуры.

Он также сказал, что Россия взаимодействует с партнерами на принципах равноправия и уважения интересов друг к другу, заявил Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

«Именно поэтому к работе ЕВРАЗС, ШОТС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются и другие страны. Мы видим огромные перспективы в построении большого евразийского партнерства в рамках евразийского экономического союза и инициативы КНР – «Один пояс – один путь». Позитивно развивается диалог Россия – Асиан, настоящим прорывов стали саммиты Россия – Африка», - рассказывает Путин.

Он подчеркнул, что Африка все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет и Россия поддерживает это стремление.

Также, по словам Президента, у России хорошие отношения с Арабскими странами, а также РФ планирует укреплять отношения на латиноамериканском направлении.