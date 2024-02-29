news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 29 февраля 2024 12:56

Путин попросил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

Скопировать ссылку
Путин попросил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и русской культуры.

Он также сказал, что Россия взаимодействует с партнерами на принципах равноправия и уважения интересов друг к другу, заявил Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

«Именно поэтому к работе ЕВРАЗС, ШОТС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются и другие страны. Мы видим огромные перспективы в построении большого евразийского партнерства в рамках евразийского экономического союза и инициативы КНР – «Один пояс – один путь». Позитивно развивается диалог Россия – Асиан, настоящим прорывов стали саммиты Россия – Африка», - рассказывает Путин.

Он подчеркнул, что Африка все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет и Россия поддерживает это стремление.

Также, по словам Президента, у России хорошие отношения с Арабскими странами, а также РФ планирует укреплять отношения на латиноамериканском направлении.

#Послание Президента-2024
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100