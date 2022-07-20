Путин попросил Шувалова найти «десятку» миллиардов рублей для белорусских школ

Президент России Владимир Путин попросил председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова помочь в оснащении школ Белоруссии российскими инженерными классами.

С просьбой поддержать проект по оснащению всех школ инженерными классами к Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени» обратился сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов. Он также призвал помочь в экспорте технологий в Белоруссию, добавив, что на оснащение всех школ этой страны требуется госкредит на 9 млрд рублей. «Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», – посетовал он.

Путин в ответ отметил, что это важная инициатива и, обращаясь к Шувалову добавил: «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим». (цитата по РИА Новости).

Помощь Белоруссии важна, так как это близкое союзное государство, отметил Путин. «Можно из союзного бюджета качнуть немного денег», – сказал он.