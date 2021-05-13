Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани

Президент России Владимир Путин попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова оказать дополнительную помощь семьям, в которых погибли или пострадали дети во время нападения на казанскую гимназию №175.

«Спасибо, что Вы оперативно приняли решение о поддержке семей пострадавших, особенно тех, которые потеряли своих детей, и деньги выделили своевременно, это правильно. У меня к Вам просьба: посмотрите на эти просьбы шире, что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы в семьях. Организация детского отдыха по отдельным семьям. Работайте с каждой семьей, а потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших», — сказал Путин на совещании с членами Правительства.

Руководитель республики рассказал, какая помощь уже оказана пострадавшим семьям, а также о том, что с ними ведется дальнейшая работа. «У нас работа начата, каждый день будут встречи, я сам планирую встречу с семьями погибших. В наши банки обратились, если есть у кого-то какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня», — ответил Рустам Минниханов.