news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 мая 2021  15:20
Александра Комарова

Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова оказать дополнительную помощь семьям, в которых погибли или пострадали дети во время нападения на казанскую гимназию №175. 

«Спасибо, что Вы оперативно приняли решение о поддержке семей пострадавших, особенно тех, которые потеряли своих детей, и деньги выделили своевременно, это правильно. У меня к Вам просьба: посмотрите на эти просьбы шире, что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы в семьях. Организация детского отдыха по отдельным семьям. Работайте с каждой семьей, а потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших», — сказал Путин на совещании с членами Правительства.

Руководитель республики рассказал, какая помощь уже оказана пострадавшим семьям, а также о том, что с ними ведется дальнейшая работа. «У нас работа начата, каждый день будут встречи, я сам планирую встречу с семьями погибших. В наши банки обратились, если есть у кого-то какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня», — ответил Рустам Минниханов.

ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное