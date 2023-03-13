Путин попросил Кадырова поблагодарить чеченских бойцов в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он попросил передать слова благодарности чеченским военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Кадыров в свою очередь заверил главу государства, что чеченские бойцы успешно несут службу и намерены действовать до победного конца. По его словам, жители Чечни полностью поддерживают проведение спецоперации и считают необходимым достижение всех ее целей и задач.

«Спасибо вам еще раз за всё, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России, Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович», — подчеркнул глава региона.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.