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Путин попросил Кадырова поблагодарить чеченских бойцов в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он попросил передать слова благодарности чеченским военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.
Кадыров в свою очередь заверил главу государства, что чеченские бойцы успешно несут службу и намерены действовать до победного конца. По его словам, жители Чечни полностью поддерживают проведение спецоперации и считают необходимым достижение всех ее целей и задач.
«Спасибо вам еще раз за всё, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России, Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович», — подчеркнул глава региона.
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