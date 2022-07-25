Путин попросил главу Минкультуры подумать о новых видах циркового искусства

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах циркового искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Минкультуры напомнила, что Cirque du Soleil на данный момент «уже не существует». «В период пандемии [коронавируса], к сожалению, он прекратил свое существование», — констатировала она.

«Сейчас du Soleil, как Вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, [необходимы] какие-то новые формы — вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно?» — обратился глава государства к министру.

Кроме того, руководитель ведомства заметила, что «Росгосцирк» «радует» министерство. «Мы только за него радуемся и считаем, что самое главное — это укрепление их материально-технической базы и поддержка их творческих коллективов», — добавила она.

В середине 2020 года канадский Cirque du Soleil представил план реструктуризации бизнеса. Он включал процедуру банкротства, продажу всех имеющихся активов и увольнение примерно 90% персонала.