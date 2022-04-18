Путин попросил Беннета передать России церковь Александра Невского в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин обратился к Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность РФ церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

«Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме Премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим Премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху», — написало издание «Едиот Ахронот».

В канцелярии премьера эти сведения пока не комментируются.

Ранее председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что военная операция на Украине задерживает передачу России Александровского подворья и в решении этой ситуации росийский лидер принимает личное участие. Он отметил, что Путин намерен «письменно обратиться к новому Премьер-министру Израиля».