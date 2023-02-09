Путин попрощался с ушедшими из России компаниями: «Всего доброго»

Уходящие из России компании оставляют здесь «неплохое наследство», в том числе производственную инфраструктуру и хорошо подготовленный персонал, отметил Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». По его словам российские предприниматели успешно подхватывают работу этих предприятий.

«Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки. Всего доброго. Это их выбор, их решение», – сказал Президент РФ.

Уходить компании вынуждены под давлением своих правительств, зачастую инициатива исходит не от них, подчеркнул Президент. «Многие из них, – я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, – делают это без всякого удовольствия: ну кто хочет терять налаженный бизнес, в которого вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах иногда, а просто многие душу вкладывали – надо прямо сказать – работали активно…<…>», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

На фоне ухода компаний из России «ничего не рухнуло и не разваливается», подчеркнул Путин. «Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития. И, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», – заключил он.

Напомним, массовый уход зарубежных компаний из России начался на фоне проведения военной спецоперации на Украине, после начала которой западные страны ужесточили антироссийские санкции.