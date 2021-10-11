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11 октября 2021  17:34

Путин поприветствовал участников заседания высокого уровня Движения неприсоединения

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что это объединение играет значимую роль в международных делах, отстаивая принципы безусловного равенства всех государств и уважения их суверенитета, а также законных интересов. 

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что Движение неприсоединения выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН.

«Сегодня, когда обстановка в мире становится всё более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не так давно получила статус наблюдателя при организации, что открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире.

Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Она была создана на Белградской конференции в 1961 году.

#Россия #Владимир Путин #телеграмма
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