Путин поприветствовал участников юношеского Кубка Анатолия Рахлина по дзюдо

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам юбилейного, десятого по счету международного юношеского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербурге. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Важно, что, собирая на своей площадке участников из разных городов России и зарубежных государств, ваш молодежный турнир открыл многим ребятам дорогу в профессиональный спорт, научил их добиваться поставленных целей», — заявил российский лидер.

Он также отметил, что подобные масштабные состязания вносят значимый вклад в популяризацию и продвижение ценностей дзюдо, физической культуры, здорового и активного образа жизни.

«Убежден, что юноши и девушки, которые сегодня выйдут на татами, ярко и уверенно продемонстрируют мастерство и волю, а главное — и в дальнейшем сохранят твердую приверженность высоким принципам, идеям и наработкам, заложенным выдающимся тренером и наставником Анатолием Семеновичем Рахлиным», — сказал Путин.