Путин поприветствовал участников юбилейной Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который стартовал в Сочи.

По мнению главы государства, Россия, реализовав проект Ночной хоккейной лиги, «вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта». «Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея от Калининграда до Камчатки, обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию», — подчеркнул Президент РФ.

Путин заметил, что у истоков организации стояли выдающиеся хоккеисты, а сейчас она продолжает привлекать к себе энтузиастов из числа поклонников хоккея. Он уверен, что лига превратилась в один из «ярких брендов» страны и сумела стать важной составляющей находящегося на подъеме массового физкультурного и спортивного движения.

«Убежден, что нынешний юбилей лиги вдохновит ее организаторов и участников на новые блестящие свершения. — добавил Президент. — Желаю вам захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений, а Ночной хоккейной лиге — движения только вперед».

Финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги проходит в Сочи с 3 по 16 мая. В нем участвуют три татарстанские команды — «Торнадо», «Тимерхан» и «Казанские Драконы», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Сам Владимир Путин не будет участвовать в гала-матче финального турнира Ночной хоккейной лиги, который должен состояться 10 мая. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечает ТАСС.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Организация объединяет хоккеистов-любителей со всей страны.