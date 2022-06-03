Путин поприветствовал участников юбилейного заседания к 140-летию ИППО

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму гостям и участникам торжественного заседания по случаю 140-летия Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«При самом активном участии ИППО были построены православные храмы и обители, школы и больницы, проведены археологические и археографические экспедиции, ставшие основой для фундаментальных научных исследований, выпущены уникальные печатные издания», — заметил российский лидер.

Путин также обратил внимание на значимый вклад объединения в развитие отечественного востоковедения и просветительскую деятельность, а также в образовательные и благотворительные проекты.

«И, конечно, особо отмечу неоценимую помощь, которую вы оказываете жителям Сирии и народных республик Донбасса», — добавил глава государства.