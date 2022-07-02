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Культура
2 июля 2022  18:39

Путин поприветствовал участников юбилейного съезда Союза концертных организаций России

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV Съезда Союза концертных организаций России. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что в течение многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации России, сберегает лучшие традиции концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства и вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур.

Также одним из ведущих направлений объединения является поддержка творческих коллективов и исполнителей.

«Уверен, что съезд пройдет в конструктивном ключе, позволит вам обменяться накопленным опытом, выработать единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем», — резюмировал Путин.

#Владимир Путин
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