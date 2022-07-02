Путин поприветствовал участников юбилейного съезда Союза концертных организаций России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV Съезда Союза концертных организаций России. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в течение многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации России, сберегает лучшие традиции концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства и вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур.

Также одним из ведущих направлений объединения является поддержка творческих коллективов и исполнителей.

«Уверен, что съезд пройдет в конструктивном ключе, позволит вам обменяться накопленным опытом, выработать единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем», — резюмировал Путин.