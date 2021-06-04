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4 июня 2021  11:06

Путин поприветствовал участников юбилейного Кубка Президента РФ по самбо

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Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Кубка Президента Российской Федерации по самбо. Текст опубликован на сайте главы государства. Он также поздравил собравшихся с 15-летием учреждения турнира.

Путин отметил, что «выступления борцов неизменно привлекают большой интерес зрителей и профессионалов, знатоков единоборств». Юбилей турнира, по мнению Президента, станет хорошим поводом для подведения итогов работы за прошедшие годы, обсуждения идей и проектов, направленных на развитие самбо и вовлечение молодежи.

Кубок был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо распоряжением Президента РФ Владимира Путина в 2006 году. Впервые турнир прошел в 2007 году.

В этом году в командных соревнованиях принимают участие сильнейшие самбисты России среди силовых структур, неоднократные чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта, представляющие регионы страны.
 

#самбо #владимир путин #турнир по самбо
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