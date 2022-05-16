Путин поприветствовал участников юбилейного фестиваля военного кино имени Озерова

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам XX Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова в городе-герое Туле.

«За прошедшее время ваш фестиваль занял достойное место в календаре значимых событий в культурной и общественной жизни страны, обрел свою преданную аудиторию, стал признанной площадкой для демонстрации лучших фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также выразил уверенность, что форум 2022 года, приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы, запомнится интересными и глубокими творческими работами и внесет вклад в сохранение памяти о героических подвигах советских солдат.

«И, конечно, будет содействовать плодотворному профессиональному общению, обмену опытом, укреплению личных контактов», – добавил Путин.

Юрий Озеров – фронтовик и единственный кинорежиссер в мире, который посвятил все свое творчество теме войны. Фестиваль пройдет с 16 по 21 мая. В эти дни жители Тулы и гости города смогут увидеть более 70 фильмов в местных кинотеатрах.