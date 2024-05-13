Путин поприветствовал участников XXII Международного фестиваля военного кино им. Озерова

XXII Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н.Озерова, который проходит в городе-герое Туле, на протяжении многих лет обогащает культурную и общественную жизнь страны. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в телеграмме-приветствии, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что проект служит благородной цели — сбережению памяти о героических страницах отечественной истории и воспитанию подрастающих поколений.

Путин выразил уверенность в том, что фестиваль, приуроченный к таким важным датам в ратной летописи Великой Отечественной войны, как 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождения Крыма и Севастополя, братской Белоруссии, будет проведен на высоком художественном уровне и запомнится участникам насыщенной программой, интересными встречами и знакомством с работами талантливых мастеров.