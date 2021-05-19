Путин поприветствовал участников XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей». Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Созданный по инициативе выдающегося музыканта современности Владимира Теодоровича Спивакова, ваш фестиваль выполняет важную, благородную миссию — помогает талантливым ребятам из разных регионов России и других стран осуществить свою мечту, открывает им дорогу в мир большого искусства, приобщает к непреходящим духовным ценностям», — отметил Путин.

Он подчеркнул важность того, что фестиваль пройдет под девизом «Жизнь отстоявшим» и будет посвящен медицинским работникам, которые в нынешнее сложное время находятся на передовой борьбы с эпидемией коронавируса.

«Уверен, что выступления юных дарований, их вдохновенное творчество станут отличным подарком для этих мужественных, преданных профессиональному долгу людей», — сказал Президент.