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Путин поприветствовал участников XVII зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVII зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи, отметив, что событие по праву пользуется популярностью у жителей и гостей Сочи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства пояснил, что граждане ценят фестиваль за его насыщенную, интересную программу и особую, вдохновляющую атмосферу.
«С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий, непреходящий успех фестиваля — во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта, маэстро Юрия Абрамовича Башмета», — подчеркнул Президент.
Он выразил уверенность в том, что форум пройдёт на высоком уровне, обогатит культурную, духовную жизнь как города, так и всей России.
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