Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVII зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи, отметив, что событие по праву пользуется популярностью у жителей и гостей Сочи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пояснил, что граждане ценят фестиваль за его насыщенную, интересную программу и особую, вдохновляющую атмосферу.

«С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий, непреходящий успех фестиваля — во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта, маэстро Юрия Абрамовича Башмета», — подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность в том, что форум пройдёт на высоком уровне, обогатит культурную, духовную жизнь как города, так и всей России.