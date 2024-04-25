Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поприветствовал участников XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, собравшегося по инициативе Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что у истоков ассоциации стоял выдающийся ученый Николай Трапезников, благодаря его смелым исследованиям и уникальным разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии важнейших направлений отечественной медицины и достигнуты большие успехи в диагностике и лечении тяжелых недугов.
Путин выразил радость тому, что участники съезда бережно хранят богатое творческое и научное наследие академика и его учеников, собирают на площадках ассоциации врачей, экспертов и представителей смежных специальностей.
«Такие традиционные, востребованные встречи позволяют вам обмениваться накопленным опытом и результатами передовых достижений и в целом содействовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями», — сказал Президент.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»