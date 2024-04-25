Путин поприветствовал участников XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XIV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, собравшегося по инициативе Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что у истоков ассоциации стоял выдающийся ученый Николай Трапезников, благодаря его смелым исследованиям и уникальным разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии важнейших направлений отечественной медицины и достигнуты большие успехи в диагностике и лечении тяжелых недугов.

Путин выразил радость тому, что участники съезда бережно хранят богатое творческое и научное наследие академика и его учеников, собирают на площадках ассоциации врачей, экспертов и представителей смежных специальностей.

«Такие традиционные, востребованные встречи позволяют вам обмениваться накопленным опытом и результатами передовых достижений и в целом содействовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями», — сказал Президент.