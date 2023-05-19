Президент Владимир Путин поприветствовал участников ХII Съезда онкологов России, отметив, что подобные традиционные форумы — всегда большое и значимое событие в жизни медицинского сообщества нашей страны. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Подобные встречи помогают на экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы и обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, а также предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов, отметил глава государства.

«И конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — сказал Путин.