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Путин поприветствовал участников ХII Съезда онкологов России
Президент Владимир Путин поприветствовал участников ХII Съезда онкологов России, отметив, что подобные традиционные форумы — всегда большое и значимое событие в жизни медицинского сообщества нашей страны. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Подобные встречи помогают на экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы и обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, а также предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов, отметил глава государства.
«И конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — сказал Путин.
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