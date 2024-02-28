Путин поприветствовал участников XII российско-азербайджанского межрегионального форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII российско-азербайджанского межрегионального форума. Он отметил, что сотрудничество по линии регионов является важной составляющей стратегического партнерства и союзничества двух стран, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных связей и создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран.

«Ваши регулярные встречи, уже ставшие доброй традицией, обеспечивают прямой заинтересованный диалог между представителями органов государственной власти, общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия», — сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что повестка дня события как всегда объемна и содержательна, в центре внимания участников — различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка МСП, совместных проектов по защите окружающей среды.