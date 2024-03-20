Путин поприветствовал участников XI Транссибирского арт-фестиваля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Транссибирского арт-фестиваля. Он отметил, что проект, берущий начало в 2014 году, стал ярким и ожидаемым событием в культурной жизни страны.

«Вижу в этом прежде всего заслугу организатора и вдохновителя форума — Вадима Викторовича Репина — выдающегося скрипача, а также других наших звезд мирового уровня. И конечно, отрадно, что наряду с прославленными артистами в фестивале традиционно участвует талантливая, подающая надежды молодежь», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что форум снова объединит в грандиозную творческую магистраль многие города России и других стран, представит публике богатую программу, в которую вошли шедевры музыкальной классики и сочинения современных композиторов, выступления мастеров оперного, хореографического и театрального искусства.