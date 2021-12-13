Путин поприветствовал участников XI Съезда Союза кинематографистов РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Съезда Союза кинематографистов РФ. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Ваш форум объединяет на своей площадке известных деятелей отечественного киноискусства — представителей различных творческих профессий, школ и направлений», — отметил глава государства.

Он сказал, что подобный состав участников, а также актуальность обсуждаемых тем позволяют называть съезд одним из значимых и масштабных событий в культурной и общественной жизни страны, во многом определяющий основной вектор развития отечественного кинематографа.

Президент выразил надежду на то, что озвученные в ходе конструктивных дискуссий инициативы и предложения поспособствуют успешной реализации образовательных, патриотических, благотворительных проектов союза, поддержке талантливой молодежи и ветеранов.