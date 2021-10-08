Путин поприветствовал участников XI Международной Демидовской ассамблеи

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, гостям и участникам XI Международной Демидовской ассамблеи, которая проходит в Нижнем Тагиле с 8 по 11 октября, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что город, выбранный для проведения мероприятия – это один из крупных центров, который тесно связан с историей известнейшего рода русских предпринимателей, внесших огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала.

«Мероприятия ассамблеи посвящены сохранению, изучению и популяризации богатейшего наследия прославленной династии», — отметил Путин.

Он также добавил, что эти темы будут подробно обсуждаться учеными и экспертами из разных стран на научной конференции «Демидовские музеи и коллекции».

«Знаменательно, что в эти же дни отмечается 180-летие первой экспозиции музея-заповедника «Горнозаводской Урал», открытый в 1841 году выдающимся заводчиком и благотворителем Павлом Николаевичем Демидовым. Сегодня это один из старейших региональных музеев России. В его фондах собрано свыше 450 тысяч ценнейших экспонатов XVII-XX веков, среди которых редкие архивные документы, макеты промышленных образцов, произведения искусства», – напомнил российский лидер.

Путин подчеркнул, что все работники музея – это люди, беззаветно преданные своему делу.

«Они бережно хранят память об истоках создания горнозаводской цивилизации на Урале, становления отечественной металлургии и, конечно, о судьбах и выдающихся достижениях многих поколений семьи Демидовых», — сказал глава государства.