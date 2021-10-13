Путин поприветствовал участников встречи руководителей органов безопасности стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников ХVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран ‒ участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в Москве, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в ходе встречи им предстоит обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности, суверенитета и национальных интересов стран СНГ и поделиться друг с другом опытом и новыми наработками, а также совместно проанализировать текущую обстановку в мире и евразийском регионе.

«Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьезными оперативными, аналитическими, техническими, кадровыми возможностями. И сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надежной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз, в первую очередь для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией», — сказал он.

Путин обратил внимание на то, что в реализации данных задач требуется скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией между странами и проведение совместных операций.

Глава государства выразил уверенность, что принятые в ходе встречи решения послужат укреплению мира и стабильности в регионе и будут содействовать дальнейшему поступательному развитию стран СНГ.