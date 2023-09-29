Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поприветствовал участников встречи городов-побратимов РФ и Беларуси
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XII Встречи городов-побратимов России и Беларуси. Событие проходит в Бресте.
Глава государства отметил, что встреча объединяет несколько десятков городов из двух стран. Такой формат предоставляет хорошую возможность для работы над уже действующими проектами и разработки новых решений в разных сферах.
«Насыщенная повестка дня вашей встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Отдельно он отметил важность и своевременность проведения молодежного патриотического мероприятия.
Напомним, в рамках Kazan Digital Week стало известно, что Казань и Минск могут стать городами-побратимами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»