Путин поприветствовал участников встречи городов-побратимов РФ и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XII Встречи городов-побратимов России и Беларуси. Событие проходит в Бресте.

Глава государства отметил, что встреча объединяет несколько десятков городов из двух стран. Такой формат предоставляет хорошую возможность для работы над уже действующими проектами и разработки новых решений в разных сферах.

«Насыщенная повестка дня вашей встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Отдельно он отметил важность и своевременность проведения молодежного патриотического мероприятия.

Напомним, в рамках Kazan Digital Week стало известно, что Казань и Минск могут стать городами-побратимами.