Путин поприветствовал участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов.

«Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей — технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели», — отметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что присущие участникам олимпиады энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем.