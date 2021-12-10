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Общество
10 декабря 2021  12:02

Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, организаторам и участникам Всероссийского патриотического форума. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш форум обретает традиции, служит уникальной, востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных, общественных организаций, участников поискового, добровольческого движений», — сказал глава государства.

Он отметил, что всех участников мероприятия объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые передаются из поколения в поколение.

Путин напомнил о содержании программы форума, в которую входит широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием системы воспитания, поддержкой перспективных инициатив, использованием в работе новейших технологий и эффективных практик. 

«И конечно, главное событие форума — вручение Национальной премии „Патриот-2021“», — подчеркнул Президент РФ.

#Владимир Путин #вручение премии #форум
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