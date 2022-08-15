Путин участникам форума «ОстроVа»: Ждем дельных предложений в интересах Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям, участникам и организаторам Всероссийского молодежного форума «ОстроVа». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что движение молодежных форумов укрепляет свой созидательный потенциал, прирастает яркими, интересными идеями и инициативами. А главное, всё больше юношей и девушек стремятся внести личный вклад в социально-экономическое развитие страны. Этому в полной мере способствует и ваш проект, который в нынешнем году проходит как в очном, так и в онлайн-формате и призван сплотить вокруг своих задач и целей многочисленную команду участников», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что всех участников форума объединяют энергия и энтузиазм, желание добиваться успеха и трудиться на благо Отечества.

«И конечно, мы ждем от вас смелых, содержательных и по-настоящему дельных предложений, которые найдут воплощение на практике — в интересах Дальнего Востока и всей России», — подчеркнул Путин.

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит на острове Сахалин с 13 по 19 августа уже в третий раз. Церемония открытия прошла сегодня в Южно-Сахалинске.