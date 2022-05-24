Путин поприветствовал участников всероссийского форума «Экосистема»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия первого этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Вологодской области. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что в эти дни древняя вологодская земля стала центром притяжения для тех, кого искренне волнуют проблемы улучшения экологической ситуации в стране: волонтеров и добровольцев, руководителей НКО, молодых ученых, представителей деловых и экспертных кругов, средств массовой информации», — заявил глава государства.

Он отметил, что эффективное управление природными ресурсами — это основа устойчивого развития каждого государства. По его мнению, оно влияет на сохранение флоры и фауны планеты, а главное — на качество жизни людей.

Путин также заметил, что перед Россией стоят масштабные задачи, среди которых бережное использование природных ресурсов, совершенствование инфраструктуры для грамотного обращения с отходами, а также переход предприятий на передовые технологии и формирование в обществе экологической культуры.

Российский лидер выразил уверенность, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, а его участники смогут не только присоединиться к тематическим дискуссиям, но и найти время для дружеских встреч, а также для занятий творчеством и спортом.