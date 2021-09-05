Путин поприветствовал участников Всероссийских юношеских Игр боевых искусств
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что за прошедшие годы игры укрепили соревновательный и творческий потенциал, обрели единомышленников во многих регионах страны и считаются теперь одним из самых массовых мероприятий в области детско-юношеского спорта.
«Участвуя в играх, юноши и девушки приобщаются к традициям различных видов единоборств, учатся у старших товарищей преодолевать трудности, верить в свои силы и возможности», – отметил Путин.
Он выразил уверенность в том, что состязания пройдут успешно и покажут высокий уровень организации, а также поспособствуют популяризации ценностей спорта и физкультуры.