Путин поприветствовал участников всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников финального этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«У истоков создания легендарного турнира „Белая ладья“ стояли наши выдающиеся шахматисты, которые придавали огромное значение популяризации этой замечательной спортивной игры, особенно среди детей и молодежи», — отметил в приветственном слове глава государства.

Именно благодаря энергии и энтузиазму профессионалов соревнования стали настоящей школой мастерства для целой плеяды будущих чемпионов.

«Белая ладья» и сегодня пользуется высоким авторитетом, подчеркнул Путин. В Краснодарский край приехали талантливые и целеустремленные ребята из разных регионов России и Беларуси, «те, кто достойно прошел предварительные этапы состязаний и готов в напряженной борьбе отстоять честь своей команды».

Президент пожелал юным шахматистам и тренерам крепкого здоровья и больших успехов, болельщикам − самых добрых и незабываемых впечатлений.