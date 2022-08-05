Путин поприветствовал участников Всемирных курсантских игр в Петербурге

Россия гордится своими традициями в армейском спорте, опытом организации соревнований среди военных, отметил в приветствии к участниками Всемирных курсантских игр в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность, что соревнования в Северной столице пройдут на самом достойном и высоком уровне.

«Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Владимир Путин отметил, что в России созданы все условия для проведения состязаний — построены современные стадионы, полигоны, бассейны и спортзалы, где у участников из разных регионов России и зарубежных стран будет отличная возможность проявить себя. Занятия спортом — одна из неотъемлемых составляющих подготовки к военной службе, закаляющая характер и развивающая упорство, решительность и командную сплоченность.

«Уверен, что Игры запомнятся атмосферой праздника, накалом честной, красивой, бескомпромиссной борьбы, будут содействовать укреплению профессиональных связей и личных контактов, повышению престижа ратной службы. И конечно, они познакомят участников и гостей с уникальным историческим, культурным, духовным наследием Санкт-Петербурга», — добавил Президент и пожелал участникам успехов в предстоящих соревнованиях.