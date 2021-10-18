Путин поприветствовал участников Восьмого российско-армянского форума

Отношения России и Армении основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и носят по-настоящему союзнический характер. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в приветствии, адресованном участникам и гостям Восьмого российско-армянского межрегионального форума. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях», — сказал глава государства.

Он отметил, что существенную роль в развитии двусторонних отношений играет межрегиональная кооперация — она позволяет реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, гуманитарной и многих других сферах.

Представители органов центральных и местных властей, общественных организаций, академических, экспертных и деловых кругов двух стран на форуме могут обменяться опытом и обсудить широкий круг вопросов.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а также даст старт новым инициативам, которые помогут укрепить плодотворное российско-армянское партнерство.