Путин поприветствовал участников VIII (XXII) съезда театралов

Президент России Владимир Путин сердечно поприветствовал участников VIII (XXII) съезда Союза театральных деятелей России.

«Просветительские, благотворительные инициативы союза, его значимый вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественного драматического искусства заслуживают глубокого признания», — отметил Путин в приветственной телеграмме, размещенной на портале Kremlin.ru.

Президент РФ отметил, что театралы собираются раз в пятилетие и им есть, что обсудить, минувшая пятилетка была богата на события особенно в 2019 Году театра в России.

«Рассчитываю, что съезд пройдет в созидательном, конструктивном ключе, в дружеской и неформальной обстановке» — заключил Путин.