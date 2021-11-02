Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VII съезда Всероссийского общества инвалидов. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за минувшее время Всероссийское общество инвалидов проделало большую, содержательную работу, нацеленную на решение актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов.

«Вы направляете свои усилия на создание достойных условий для жизни, профессиональной ориентации и трудоустройства инвалидов, помогаете им в творчестве, в занятиях спортом, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства. И конечно, особо подчеркну значимый вклад общества в реализацию госпрограммы „Доступная среда“. Столь важная, востребованная деятельность по праву снискала вашей организации высокий авторитет и признание», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что нынешний съезд пройдет в плодотворном ключе, а его делегаты смогут обменяться опытом и лучшими практиками, наметить ориентиры на будущее.