Путин поприветствовал участников VII летних спортивных игр «Дети Азии»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы соревнования завоевали большую популярность и стали признанной площадкой для энергичных и талантливых ребят — приверженцев физкультуры, активного и здорового образа жизни.

«Отрадно, что многие из них связали свою дальнейшую судьбу с профессиональным спортом и с успехом выступают на престижных мировых чемпионатах», — сказал Путин.

По его словам, игры служат продвижению принципов олимпизма, укреплению дружеских и личных контактов и развитию международного гуманитарного сотрудничества.