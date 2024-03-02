Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поприветствовал участников VII Газового саммита Форума стран — экспортеров газа
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VII Газового саммита Форума стран — экспортеров газа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что сотрудничество в рамках данной структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период, когда налицо серьезные трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергоинфраструктуры.
Путин подчеркнул, что непременными условиями стабильного функционирования международного рынка энергетики должны оставаться соблюдение принципов честной конкуренции и защита законных интересов газовых экспортеров — без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.
«Партнерское взаимодействие членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли призвано обеспечить максимально высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа, а также гарантировать всеобщий доступ к этому недорогому и устойчивому источнику энергии», — отметил Президент.
Он выразил уверенность в том, что участники саммита проведут конструктивные дискуссии и наметят новые, перспективные формы и механизмы работы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»