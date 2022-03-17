Путин поприветствовал участников VI Санкт-Петербургского Международного форума труда

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям VI Санкт-Петербургского международного форума труда. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в рамках мероприятия в северной столице традиционно собираются ведущие ученые, представители органов власти, предприниматели и экспертное сообщество.

По мнению российского лидера, форум по праву считается авторитетной площадкой для обсуждения ключевых аспектов формирования современного рынка труда и развития человеческого капитала.

«Важно, что в центре внимания участников такие значимые проблемы, как качественная модернизация системы профессиональной подготовки специалистов, повышение производительности труда, широкое внедрение цифровых технологий и результатов научных исследований, регулирование трудовой миграции, поддержка занятости населения», — сказал он.

Путин подчеркнул, что успешное решение этих масштабных, востребованных временем задач в условиях внешних вызовов имеет приоритетное значение для укрепления экономики России, социальной сферы и улучшения качества жизни граждан.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком уровне, а его участники обменяются накопленным опытом и лучшими практиками.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля началась специальная военная операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.