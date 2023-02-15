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Путин поприветствовал участников вечера по случаю годовщины вывода войск из Афганистана
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного вечера, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства назвал 15 февраля 1989 года «большой, незабываемой датой для тех, кто участвовал в боевых действиях на афганской земле, для всего нашего народа». «Навсегда сохранится в наших сердцах память о павших героях, о наших товарищах, которые не вернулись домой», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин заявил о высочайших профессиональных и личных качествах участников боевых действий в Афганистане. «Тысячи наших соотечественников — солдат, офицеров, гражданских специалистов, медицинских работников, учителей, инженеров, строителей — с честью выполняли свой долг <…>», — заметил он.
При этом Президент РФ связал события прошлого и специальную военную операцию на Украине. «И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу <…> защищают Россию», — поделился он своим пониманием ситуации.
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