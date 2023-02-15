Путин поприветствовал участников вечера по случаю годовщины вывода войск из Афганистана

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного вечера, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал 15 февраля 1989 года «большой, незабываемой датой для тех, кто участвовал в боевых действиях на афганской земле, для всего нашего народа». «Навсегда сохранится в наших сердцах память о павших героях, о наших товарищах, которые не вернулись домой», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин заявил о высочайших профессиональных и личных качествах участников боевых действий в Афганистане. «Тысячи наших соотечественников — солдат, офицеров, гражданских специалистов, медицинских работников, учителей, инженеров, строителей — с честью выполняли свой долг <…>», — заметил он.

При этом Президент РФ связал события прошлого и специальную военную операцию на Украине. «И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу <…> защищают Россию», — поделился он своим пониманием ситуации.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана проходили службу 620 тыс. советских военнослужащих. По имеющимся оценкам, потери советского контингента (включая не только бойцов Советской армии, но и сотрудников КГБ и МВД) составили 15 052 погибших, 53 753 раненых и 417 пропавших без вести. Вывод 40-й армии из Афганистана был завершен 15 февраля 1989 года.