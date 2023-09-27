Путин поприветствовал участников учений команд быстрого реагирования на эпидемии

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации. Он напомнил, что событие собрало в Астрахани участников из двух десятков стран и международные организации.

Глава государства подчеркнул, что это уникальная возможность для специалистов по обмену опытом и выработке наиболее эффективных методик борьбы с подобными ЧС.

«И, конечно, особое значение имеют предстоящие испытания мобильных лабораторий и специализированной техники различного назначения, — отмечается в приветствии. — Уверен, что столь масштабные совместные учения будут весьма полезны для всех участвующих в них санитарно-эпидемических структур, позволят повысить их готовность к защите здоровья и благополучия людей».