Путин поприветствовал участников Третьего российско-корейского межрегионального форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Третьего российско-корейского межрегионального форума. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе», — подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам Путина, «большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам» двух стран.

Президент РФ перечислил области, в которых реализуются крупные проекты совместно с южнокорейскими партнерами. Это газодобыча, энергетика, морские перевозки, автомобиле- и судостроение, рыбное и сельское хозяйство, здравоохранение и инновационные технологии.

«Рассчитываю, что в ходе форума вы проведете содержательные дискуссии, наметите новые перспективные направления и формы взаимодействия на благо наших народов», — добавил Владимир Путин и пожелал участникам события успехов и всего самого доброго.

Основными задачами форума являются активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Южной Кореи.

РИА Новости отмечает, что в стартовавшей сегодня деловой программе как очно, так и по видеосвязи должны принять участие представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители различных институтов развития и предприниматели.