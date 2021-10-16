Путин поприветствовал участников теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, гостям и участникам XXXI турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба главы государства.

«Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты», – сказал российский лидер.

Он отметил, что страна по праву гордится большими достижениями российских теннисистов — победителей и призеров престижных международных соревнований.

«Они отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских Играх в Токио, других авторитетных состязаниях», – обратил внимание Путин.

Глава государства также выразил уверенность в том, что турнир «ВТБ Кубок Кремля», как и всегда, пройдет достойно и станет ярким незабываемым событием в международной спортивной жизни.

После перерыва в год старейший российский теннисный турнир вновь пройдет пройдет в Москве в Олимпийском комплексе «Лужники» в комбинированном формате. Матчи квалификационных сеток состоятся 16 — 17 октября, а основных – с 18 по 24 октября.