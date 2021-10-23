news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 октября 2021  19:07

Путин поприветствовал участников теннисного турнира St.Petersburg Open 2021

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников теннисного турнира St.Petersburg Open 2021.

«В честной и бескомпромиссной борьбе с сильными соперниками претенденты на победу демонстрируют высокий профессионализм и волевой, по-настоящему чемпионский характер, дарят болельщикам множество ярких, незабываемых эмоций», — отметил Президент РФ в приветственной телеграмме, опубликованной на официальном портале Кремля.

Кроме того, Путин подчеркнул важную миссию подобных турниров по привлечению детей и молодежи в спорт, в частности в такой зрелищный его вид, как теннис.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное