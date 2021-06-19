Путин поприветствовал участников Спартакиады среди федеральных органов госвласти РФ

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти РФ дает отличный шанс госслужащим в честной, состязательной борьбе встретиться с коллегами и укрепить ведомственные, деловые, дружеские контакты. Об этом в приветствии, адресованном участникам соревнований, отметил глава государства Владимир Путин.

Россия гордится историей и замечательными традициями физкультурного движения.

«Именно массовый спорт воспитал целую плеяду прославленных чемпионов, а главное, послужил надежной опорой для миллионов людей, помог им добиться успеха, закалил характер», — цитирует Президента РФ пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, власти страны уделяют большое внимание развитию любительского спорта, популяризации в обществе ценностей здорового, активного образа жизни. Важнейшая задача — создать для граждан разных возрастов, профессий и увлечений условия для занятий спортом.

«В этой связи отмечу исключительную востребованность Спартакиады среди федеральных органов власти, проводимой с 2009 года», — подчеркнул глава государства и выразил уверенность в том, что соревнования пройдут на высоко организационном и творческом уровне и станет для всех ярким праздником.