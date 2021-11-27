Путин поприветствовал участников соревнований за Кубок Главнокомандующего ВС РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников церемонии открытия соревнований по современному пятиборью в спортивной дисциплине «двоеборье (бег + стрельба)» на Кубок Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

По словам Президента, сильнейшие пятиборцы страны и бойцы-спецназовцы различных ведомств сойдутся в «захватывающей и бескомпромиссной борьбе». Турнир и Федерация современного пятиборья РФ пропагандируют здоровый и активный образ жизни среди россиян, добавил Путин в телеграмме, текст которой размещен на официальном портале Кремля.

«Желаю вам успехов и ярких, незабываемых эмоций», — заключил российский лидер.