Путин поприветствовал участников соревнований «Президентские спортивные игры»

Глава РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного открытия финальных Президентских спортивных игр для школьников, которые в нынешнем году проходят во Всероссийском детском центре «Смена», сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что школьное спортивное движение в РФ активно развивается, обогащается новыми идеями и инициативами.

«Все больше ребят приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей», — отметил Путин в своем приветствии.

Он выразил уверенность, что Президентские спортивные игры 2021 года запомнятся не только яркими победами, но и новыми знакомствами, дружеским общением и самыми добрыми впечатлениями от пребывания в «благодатном Краснодарском крае».

«Президентские спортивные игры» проходят с 6 по 26 сентября во Всероссийском детском центре «Смена». В них принимают участие около 1000 школьников из 80 субъектов РФ. Команды из 12 участников 2006-2007 годов рождения будут состязаться в следующих видах: легкая атлетика, легкоатлетическая эстафета, творческий конкурс.