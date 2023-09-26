Путин поприветствовал участников слета казачьей молодежи

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Астрахани IV Всероссийского слета казачьей молодежи.

Особенностью слета стало то, что в этом году к нему присоединились участники из ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В поздравлении Президент подчеркнул, что казаки могут не только гордиться славными делами дедов, но и сами с честью отстаивают интересы России, сражаясь плечом к плечу с другими российскими ребятами в спецоперации.

«Уверен, что слет пройдет в созидательном ключе и вызовет большой общественный интерес», — добавил Путин.