Путин поприветствовал участников съезда Всероссийского общества охраны природы

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам XIX Всероссийского общества охраны природы. Тест был опубликован на сайте Кремля.

Всероссийское общество охраны природы (ВООП), созданное в 1924 году считается одной из старейших общественных природоохранных организаций в мире.

Глава государства отметил, что ВООП по праву пользуется неоспоримым авторитетом в нашей стране и за рубежом, так как объединяет множество неравнодушных людей, активно сотрудничающих с волонтерами, учеными и, конечно же, с государством.

«Общество проводит многогранную экспертную, исследовательскую деятельность, воплощает в жизнь значимые просветительские, благотворительные проекты, уделяет неустанное внимание продвижению ценностей экологической культуры, прежде всего среди молодежи», — отметил Путин.

Президент убежден, что съезд пройдет очень конструктивно, а его участники обсудят будущие перспективы обновления работы общества с учетом современной экологической ситуации.

В конце своего обращения Путин поздравил всех собравшихся с Днем эколога, который недавно отмечался в России.